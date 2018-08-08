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التحقيق فى بلاغ جديد يتهم المدير المالى السابق للزمالك بإهدار 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:50 ص
التحقيق فى بلاغ جديد يتهم المدير المالى السابق للزمالك بإهدار 3 ملايين جنيه محكمة التجمع - أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
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حققت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، فى بلاغ جديد تقدم به المحامى مدحت راضى الإدارة المالية لنادى الزمالك ضد محمد الشهاوى، المدير المالى السابق للنادى، يتهمه بإهدار مال عام بالنادى بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه من أموال النادى، عن طريق الاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

 

وذكر البلاغ اتهام المدير المالى للزمالك تربيح الغير من خلال استغلال نفوذه، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.


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