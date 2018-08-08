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التحقيقات الأولية بحريق سينما ريفولى تكشف وصول الخسائر لمليون جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:07 م
التحقيقات الأولية بحريق سينما ريفولى تكشف وصول الخسائر لمليون جنيه حريق سينما ريفولى
كتب ـ عامر مصطفى
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كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية، في حريق سينما ريفولى، أن الحريق أتى على صالة العرض، كما أتت النيران على بعض أعمال التطوير والإنشاء داخل السينما، وقدرت الخسائر الأولية والتى بلغت حوالى مليون جنيه، وتبين من المعاينة أن هناك مخلفات وأوراق.

 

وانتقل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، رجال المعمل الجنائى إلى موقع حريق سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، وذلك لإجراء معاينة للحريق الذى شب بالسينما، وأسفر عن تآكل صالة العرض بالكامل والدور العلوى للسينما، وذلك للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

 

على الفور قام الأهالى بمحاولة إخماد النيران إلا أنهم فلشوا فى ذلك، وقاموا بإبلاغ إدارة الحماية المدنية التى قامت بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومحاصرة ألسنة اللهب.

 

وكانت منطقة التوفيقية قد شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نشوب حريق هائل داخل سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار ألسنة اللهب إلى باقى السينما.

 

كما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد مدير أمن القاهرة إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران، وتم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف، استعدادا لاستقبال أى إصابات نتجت عن الحريق.


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