video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تلزم الشركات غير المستوفاة لشروط القيد بخطة توفيق أوضاعها خلال شهرين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:53 م
البورصة تلزم الشركات غير المستوفاة لشروط القيد بخطة توفيق أوضاعها خلال شهرين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) وفقا للموقف فى نهاية الربع الثانى من عام 2018 لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.
 

وقالت اللجنة إن بيان هذه الشركات كما يلى:  

شركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين: 1- السويس للأكياس، و2- مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام - ايجى ستون.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، على الورقة المالية الأسكندرية للزيوت المعدنية- أموك والمنفذة قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 13:13:31.
 
وجاء ذلك بعد اقتراح مجلس إدارة أموك، توزيعات نقدية بواقع 0.75 جنيه للسهم عن السنة المالية 2017/2018 ودون توزيعات مجانية، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

"البورصة" تجتمع مع ممثلى المقاصة و “ECMA” و” EIMA” وشعبة الأوراق المالية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة