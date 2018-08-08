البورصة تلزم الشركات غير المستوفاة لشروط القيد بخطة توفيق أوضاعها خلال شهرين

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) وفقا للموقف فى نهاية الربع الثانى من عام 2018 لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.

وقالت اللجنة إن بيان هذه الشركات كما يلى: شركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين: 1- السويس للأكياس، و2- مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام - ايجى ستون.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، على الورقة المالية الأسكندرية للزيوت المعدنية- أموك والمنفذة قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 13:13:31.

وجاء ذلك بعد اقتراح مجلس إدارة أموك، توزيعات نقدية بواقع 0.75 جنيه للسهم عن السنة المالية 2017/2018 ودون توزيعات مجانية، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.