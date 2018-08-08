"البورصة" تجتمع مع ممثلى المقاصة و “ECMA” و” EIMA” وشعبة الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

قررت البورصة عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، فى ضوء سعى إدارة البورصة نحو تطوير أنظمة التداول، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل، بعد جلسة التداول فى حدود الساعة 3,30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتقترح البورصة تطوير نظام المزايدة الحالى ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث اتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج .

وإدراكا من إدارة البورصة بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون مع أطراف السوق، عقدت البورصة اجتماعا مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها فى حال الموافقة النهائية على هذه التعديلات .

ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفى حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعرى (Tick Price) حد التحرك السعرى المسموح به على الورقة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما رحب ممثلى الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح وتم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.

فيما قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من كافة أطراف السوق للتنسيق والتعاون المستمر بما يسهم فى رفع كفاءة وتنافسية السوق تماشيا مع كافة المعايير والمواصفات العالمية.

وذكر فريد، أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم فى تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، ليؤكد أن البورصة سترسل المقترح النهائى بعد التأكد من جاهزية كافة الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد فى حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.

وبحسب الدراسة التى أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التى تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهما، فى السوقين الرئيسى وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من القضايا والمقترحات التى عرضها مسئولى السوق لتنمية وتطوير أداء سوق رأس المال المصري، وهو ما رحبت به إدارة البورصة وتعهدت أن تدرس كافة المقترحات، على أن يتم الترتيب لاجتماع آخر فى إطار التشاور والتنسيق المستمر.