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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:39 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يوزع إخطارات هدم فى قرية العيسوية بفلسطين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يوزع إخطارات هدم فى قرية العيسوية بفلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات الأنباء
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وزعت طواقم بلدية الاحتلال أمس الثلاثاء، إخطارات هدم منشآت سكنية فى قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة فى قرية العيسوية أن طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والقوات اقتحمت أحياء قرية العيسوية وعلقت إخطارات هدم إدارية على مجموعة من المنازل السكنية، تحت ذريعة "البناء الغير مرخص".

وأضاف أبو الحمص أن طواقم البلدية علقت الإخطارات على بنايات سكنية تضم عدة شقق، وعلى منازل مستقلة، وجميعها قائمة ما بين 20- 5 سنوات، وتأوى عشرات السكان.

وأوضح أن الإخطارات التى وزعت اليوم هى "إخطارات هدم إدارية" وتعنى أنه من الممكن أن تنفذ الأوامر فى كل لحظة، لافتا أن بعض الاخطارات أرفقت بخارطة للمنزل المهدد بالهدم.

وناشدت لجان ومؤسسات ووجهاء قرية العيسوية المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية بتشكيل لجان قانونية فورية لمتابعة الأوامر التى وزعت اليوم، لافتا أن بلدية الاحتلال تماطل المصادقة على الخارطة الهيكلية المقدمة من سكان القرية منذ سنوات، تحت ذرائع مختلفة.

 


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