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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:02 م
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الاحتلال الإسرائيلى يرحل نشطاء سويديين كانوا على سفينة متجهة لغزة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:59 م
الاحتلال الإسرائيلى يرحل نشطاء سويديين كانوا على سفينة متجهة لغزة بحرية الاحتلال الإسرائيلى
ستوكهولم (أ ف ب)
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قامت إسرائيل بترحيل 7 نشطاء سويديين، بعد أن احتجزتهم قوات البحرية الاسرائيلية أثناء تواجدهم على سفينة، كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، حسب ما أفاد منظمو رحلة السفينة الأربعاء.

ووصل 4 من النشطاء إلى بلدهم الأربعاء، ويتوقع وصول الثلاثة الآخرين فى وقت لاحق من اليوم، وفقا لما صرح درور فيلر المتحدث باسم السفينة لوكالة فرانس برس.

وفى وقت متأخر من الجمعة اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة "فريدوم فور غزة" (الحرية لغزة) "بموجب القانون الدولي"، قبل أن يتم سحبها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقال فيلر أن السفينة كانت تحمل معدات طبية وعليها طاقم من 12 ناشطا من السويد وأسبانيا وكندا وألمانيا وفرنسا. وتم ترحيلهم جميعاً إلى بلادهم.

من ناحيتها قالت وزير خارجية السويد مارغون ولستروم الأربعاء إن اعتراض إسرائيل للسفينة وصعود قواتها عليها واحتجاز النشطاء والطاقم هو انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت فى بيان أن "الحكومة السويدية على اتصال بالسلطات الاسرائيلية بشأن السفينة التى كانت متجهة إلى غزة، وأكدت أن تصرفات السلطات الإسرائيلية بخصوص السفينة التى ترفع العلم السويدى والأفراد المتواجدين على متنها مخالفة للقانون الدولي".

 


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