الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يحسن مؤشرات مصر الدولية بالاستثمار

كتبت: هبة السيد

قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا"، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيعرض على مجلس الدولة ثم مجلس النواب ليأخذ الإجراءات الطبيعية بعد موافقة الحكومة على القانون بشكل نهائى.

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن هذا القانون من شأنه تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، قد أعلن عن موافقة الحكومة على قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب، وقال إن القانون يحقق حماية البيانات الشخصية للمواطن وعدم تداولها إلا بإذن من صاحبها.