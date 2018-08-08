الاتحاد الأوروبى يدعو مالى لضمان شفافية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

باماكو (أ ش أ)

دعا الاتحاد الأوروبى الحكومة المالية إلى ضمان شفافية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الأحد المقبل، والتى يواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا، زعيم المعارضة سومايلا سيسى.

وقال سيسيل كينج رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى المراقبة على الانتخابات فى مالى، إن على السلطات العمل من أجل تمكين الناخبين من الذهاب إلى مكاتب الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى تابع بارتياح نشر اللوائح الخاصة بـ 871 لجنة انتخابية، التى تشمل 245 ألفا و888 ناخبا، والتى لم تنظم فيها عمليات الاقتراع خلال الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت يوم 29 يوليو الماضى بسبب العنف، وتتواجد تلك اللجان فى مدن (موبتى وتين بكتو وسيجو) فى الوسط والشمال.