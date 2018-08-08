video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لسمكرى قتل صديقه بمساعدة ابن أخيه ببنى سويف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:06 م
الإعدام شنقا لسمكرى قتل صديقه بمساعدة ابن أخيه ببنى سويف إعدام
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمود البريرى وعضوية المستشارين خالد أحمد، إيهاب فاروق وبحضور حسن أبو طالب وكيل النائب العام وأمانة سر أحمد عبد العظيم قرنى، بمعاقبة "مصطفى.ح. أ. ح"، "سمكرى سيارات"، بالإعدام شنقًا، لقتله المجنى عليه وائل جابر حسن "ميكانيكى" مع سبق الإصرار والترصد.

 

ترجع تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2014 عندما أشيع أن هناك علاقة غير شرعية بين زوجة المجنى عليه والمتهم الذى كان يعمل سمكرى سيارات وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، ويقيمون جميعا بمدينة بنى سويف العاصمة، وقد خاطب قلب المتهم الأول أن صديقه المجنى عليه علم بتلك العلاقة وأنه ينوى قتله فقرر بقلبه المريض أن يسبقه ويتخلص منه ورسم لذلك سيناريو شيطانى حيث اخبر المجنى عليه أن هناك سيارة سيقوم بشرائها بالاشتراك معه وطالبه بالذهاب معه لمعاينتها وتقدير ثمنها وأعد لذلك سيارة مستأجرة وأخبر المتهم الثانى معه فى القضية" نجل شقيقه" - والذى توفى داخل السجن قبل المحاكمة- أن يذهب معه وطلب منه قيادة السيارة فى يوم الحادث وبرفقتهما المجنى عليه، وأعد للقتل سلاحا ناريا وأخفاه فى تلك السيارة وحال سيرهما فى ظلمة الليل طلب من المتهم الثانى قائد السيارة الوقوف فى مكان الحادث شمال بنى سويف، مستغلا خلوه من المارة ونزل المجنى عليه والمتهم الأول لفحص السيارة فقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه فلقى مصرعه فى الحال وعقب ذلك نزل المتهم الثانى من السيارة وقام بسحب جثمان المجنى عليه بالاشتراك مع المتهم الأول وإلقائه فى مياه ترعة الإبراهمية.

 

وألقت المباحث القبض على المتهمين وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة و أمرت النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها السابق، إذ توفى المتهم الثانى داخل محبسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 فى إنقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة الجديد

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار الحو ادث

حوادث اليوم

حوادث مصر

الاعدام لقاتل صديقه

ترعه الابراهيميه




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة