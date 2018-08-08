الإدارة العامة للمرور ترصد المخالفات بتقاطعات الجيزة بـ13 كاميرا حديثة

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتركيب وتشغيل كاميرات لرصد مخالفات منها كسر الإشارة أو تعدى الخطوط المحددة بتقاطعات الطرق داخل نطاق المحافظة بهدف إلزام السائقين باتباع قواعد المرور والقيادة الآمنة، مع مراقبة المكان بكاميرات أخرى لمتابعة الحالة المرورية بها ورصد اى معوقات ليتم التعامل معها.

وأضاف المصدر" لـ”اليوم السابع”" أنه تمت تغطية 13 تقاطع مرورى بالمحافظة بـ 13 كاميرا إلكترونية وذات تقنيات عالية وسيتم تركيب كاميرات مراقبة خلال الفترة المقبلة، التى تلتقط المخالفات المرورية وتقوم بتصوير رخص السيارات المخالفة وإرسالها للإدارة حيث تلتقط أى أحداث وتنظيم حركة السيارات بحصر المركبات فى التقاطعات التى تشهد زحاما والتحكم فى المدة الزمنية للإشارة وفتحها فى تقاطع آخر

وأوضح المصدر، تركيب تلك الكاميرات يهدف إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث والتى تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى.