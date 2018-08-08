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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:21 م
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الأموال العامة تضبط موظفا بتعليم المنيا زور شهادات مرضية لتقديمها لعمله

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:27 م
الأموال العامة تضبط موظفا بتعليم المنيا زور شهادات مرضية لتقديمها لعمله أوراق مزورة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظف لقيامه بتزوير قرارات احتساب إجازة مرضية له على خلاف الحقيقة.
 
 
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "أحمد.ب.ر" موظف بالإدارة التعليمية بمحافظة المنيا- بتزوير عدد ثلاث قرارات احتساب إجازة مرضية منسوب صدورهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى – على خلاف الحقيقة - عن المدة من 28/2/2018 حتى 28/8/2018 وتقديم تلك القرارات المزورة إلى جهة عمله بالإدارة التعليمية، مما أدى إلى إحتساب الأجازات المرضية المنوه عنها لصالحه بدون وجه حق وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 
 
جاء ذلك فى إطار تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية.
 
 

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