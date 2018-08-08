الأمن يستجوب عاطلا انتحل صفة شرطى برمسيس لبيان ارتكابه وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

يستجوب رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية عاطلا انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين بميدان رمسيس، لبيان ارتكابه وقائع أخرى مماثلة.

البداية عندما ألقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس، القبض على "تامر م م" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة" وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن "150 جنيها، 500 دولار أمريكى، 250 ريال يمنى، 2 ريال قطرى، 10 روبيات هندية، 1700 روبية باكستانية"، أثناء قيامه باستيقاف "محمد ح ع" 26 سنة، عامل زراعى، وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته تحصل عليها إبان فترة عمله بالمملكة العربية السعودية، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بانتحال صفة رجل شرطة والشروع فى سرقته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.