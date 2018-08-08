video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن يستجوب عاطلا انتحل صفة شرطى برمسيس لبيان ارتكابه وقائع أخرى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:00 ص
الأمن يستجوب عاطلا انتحل صفة شرطى برمسيس لبيان ارتكابه وقائع أخرى سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

يستجوب رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية عاطلا انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين بميدان رمسيس، لبيان ارتكابه وقائع أخرى مماثلة.

البداية عندما ألقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس، القبض على "تامر م م" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة" وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن "150 جنيها، 500 دولار أمريكى، 250 ريال يمنى، 2 ريال قطرى، 10 روبيات هندية، 1700 روبية باكستانية"، أثناء قيامه باستيقاف "محمد ح ع" 26 سنة، عامل زراعى، وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته تحصل عليها إبان فترة عمله بالمملكة العربية السعودية، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بانتحال صفة رجل شرطة والشروع فى سرقته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شادي الغزالي حرب 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

حبس صاحب مخزن خردة سرق حديد من موقع إنشاء كوبرى المعصرة

رمسيس

الازبكية

حوادث الازبكية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة