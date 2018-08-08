الأمن الوطنى بالسويس يضبط إرهابيا فجر سيارة أمام معسكر فرق الأمن

السويس - سيد نون

ألقت قوات جهاز الأمن الوطنى بالسويس، القبض على إرهابى شارك فى تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الأمن بطريق ناصر بالسويس، يوم 25 يناير 2014.

وتمكن جهاز الأمن من ضبط الإرهابى "أ . ل" بعد هروبه خارج المحافظة بعد تتبعه والبحث عنه حتى تم القبض عليه.

وقال مصدر أمنى، إن الإرهابى كان عضوا فى جماعة الإخوان الإرهابية، ثم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وكانت محافظة السويس شهدت يوم 25 يناير 2014، قيام إرهابين بتفجير سيارة مفخخة أمام معسكر فرق الأمن بطريق ناصر بالسويس.