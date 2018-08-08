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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:19 م
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الأمم المتحدة تحث ميانمار على الإسراع بعودة الروهينجا ومنحهم الجنسية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:31 م
الأمم المتحدة تحث ميانمار على الإسراع بعودة الروهينجا ومنحهم الجنسية زعيمة ميانمار
رويترز
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دعت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ميانمار اليوم الأربعاء لتحسين الظروف المعيشية فى ولاية راخين من أجل سلامة عودة مئات الألوف من أقلية الروهينجا المسلمة من بنجلادش وضمان إجراءات واضحة بمنح الجنسية للمؤهلين للحصول عليها.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج التنمية التابعان للأمم المتحدة فى بيان مشترك أنهما يحتاجان لحرية دخول كاملة لولاية راخين وما زالا ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولى فى بلدة موانجداو بعد طلبات تقدما بها يوم 14 يونيو.

ولم ترد السلطات فى ميانمار على طلب رويترز التعليق.

 

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