الأقصر تستعد للاحتفال باليوم العالمى للشباب 12 أغسطس الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، للإحتفال باليوم العالمى للشباب يوم الأحد 12 أغسطس الجاري، والذى ينفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت قيادة حفنى بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

ومن المقرر، أن تقوم محافظة الأقصر بعمل مسيرة برية فى الساعة الخامسة مساءاً ، يشارك فيها 300 فرد من الشباب، بالإضافة إلى مشاركة فرق الكشافة وفرق التنورة والموسيقى الشعبية وحملة الأعلام، ومسيرة أخرى نهرية حيث تقوم إدارة المسطحات المائية بعمل عرض باللانشات بنهر النيل بمدينة الأقصر لإدخال البهجة على المواطنين فى هذا الإحتفال الذى يشارك به جميع الدول حول العالم.

وبعد إنتهاء المسيرة سيتم عمل إحتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر ، وسيتم خلال الاحتفالية عرض لأحد الشباب المتميزين والناجحين فى مشروع وظيفتك جنب بيتك أو مبادرة مشروعك ، وذلك كنوع لتحفيز الشباب للتقدم لإقامة مشروعات خاصة بهم ، ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والإستعراضية من مديرية الشباب والرياضة .