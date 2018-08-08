الأردن يدعو إلى "سد العجز المالى الخطير" فى الأونروا

عمان (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، الاربعاء المجتمع الدولى الى "سد العجز المالى الخطير" الذى تعانيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بعد تجميد المساعدات الاميركية للوكالة.

واكد الصفدى خلال اجتماعه بالمفوض العام للاونروا بيير كرينبول فى عمان "ضرورة ان يستمر المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين، الذين تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي".

واضاف، بحسب بيان، إن "الأونروا تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، اذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة".

واوضح ان "توفير الدعم المالى اللازم للوكالة ضرورة للحيلولة دون حرمان اللاجئين من خدمات أساسية فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة".

وكانت الولايات المتحدة اعلنت قبل اشهر تقليص مساهمتها فى ميزانية الاونروا من 360 مليون دولار الى ستين مليون دولار فقط.

وتطالب الولايات المتحدة التى تواصل انتقاد الامم المتحدة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام ب"مراجعة فى العمق لطريقة عمل الاونروا وتمويلها". كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الاخرى.