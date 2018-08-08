video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الأدوات المنزلية" تطلب لقاء وزير الصناعة لتحويل المستوردين للتصنيع

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:38 م
"الأدوات المنزلية" تطلب لقاء وزير الصناعة لتحويل المستوردين للتصنيع عمرو نصار وزير الصناعة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

طالبت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بعقد لقاء عاجل لمناقشة عدة أمور تمس قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وذلك فى إطار حرص الشعبة على المصلحة العامة للدولة وعلى مناقشة جميع العقبات وطرح الحلول الممكنة لها.

وأضافت شعبة الأدوات المنزلية، فى بيان لها اليوم، أن هذه المطالب تتمثل فى مناقشة إمكانية تحويل المستوردين إلى مصنعين من خلال تيسير عمليات التصنيع والتمويل وعرض الأفكار المختلفة عليهم لاستقطاب العدد الأكبر منهم، ومناقشة أزمة تمويل البنوك للمشاريع الـ Start up والتى تعتبر عائقا أمام التحول من التجارة إلى الصناعية.

كما طالب رئيس الشعبة أشرف هلال، بضرورة مناقشة تأخير تسجيل المصانع المؤهلة إلى التصدير إلى مصر والمساواة كل الاشتراطات والمتقدمة لفترة تزيد عن العامين دون إبداء سبب للتأخير من جهة الوزارة، مما يتسبب فى خسائر لرؤوس أموال التجار والمستوردين التى هى رؤوس أموال مصرية، بالإضافة إلى أن ذلك يدفع الكثير إلى التهريب والذى يعد خطرا عظيما على الأمن القومى والاقتصاد الوطني.

وتابعت الشعبة أن المطلب الرابع تمثل فى مناقشة إمكانية فتح أسواق للتصدير وخاصة إفريقيا والدول العربية التى تربطها بمصر اتفاقيات مما يعطى المنتج المصرى ميزة نسبية أمام المنتجات التركية والصينية.

وتمثل المطالب الخامس فى مناقشة قرار ترخيص المخازن والذى يجبر أى مخزن للإفراج تحت التحفظ أن يكون مرخص وهو الأمر المعقد، حيث إن ترخيص المخازن خاضع للأحياء وأقسامها المتعددة، الأمر الذى يصعب معه الحصول على رخصة ويضطر المستورد إلى ترك البضائع إلى فترات تصل إلى 30 و40 يوما، ويقوم بدفع غرامات أرضيات ومصاريف يتحملها المنتج النهائى وبالتالى تزداد التكلفة ويزداد سعر البيع على المواطن البسيط محدود الدخل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التجارة تؤكد توافر السكر بالأسوق المحلية ووجود فائض للتصدير

التجارة والصناعة

الغرف التجارية

شعبة الادوات المنزلية

القرار 43




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة