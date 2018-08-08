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"الأبنية التعليمية بأسوان": صيانة شاملة لـ20 مدرسة حفاظا على الطلاب

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 ص
"الأبنية التعليمية بأسوان": صيانة شاملة لـ20 مدرسة حفاظا على الطلاب مدارس
أسوان ندى سليم
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أكد المهندس محمد حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسوان، أن نحو 20 مدرسة كانت ضمن خطة الصيانة خلال العام الدراسى الحالى، موضحاً أن أعمال الصيانة استهدفت إحلال وتجديد أعمال السباكة والكهرباء حفاظا على الطلاب، فضلا عن صيانة شاملة لمختلف دورات المياه، حيث تكلفت أعمال الصيانة نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية لـ"اليوم السابع"، أن خطة صيانة المدارس تمت من خلال انشاء قاعدة بيانات للوقوف على المدارس الاكثر احتياجا لانطلاق العمل بها، كما تناولت الخطة استكمال المدارس التى بدأت صيانتها بالفعل، موضحا أن المدارس ذات الكثافات العالية ستتم أعمال الصيانة بها على مرحلتين، حيث لا تعطل الدراسة بتلك المدارس ولا يتم نقل أو تقسيم طلابها على المدارس المجاورة.

وأشار المهندس محمد حسين، إلى أن من أبرز هذه المدارس التى ضمن خطة الصيانة هذا العام مدرسة السادات الابتدائية ومدرسة بنات النيل بالفوز، ومدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة السكة الإعدادية بكوم أمبو.


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