اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

فتح مجازر القاهرة والجيزة خلال أيام العيد لذبح الأضاحى مجانا

وزارة التموين تطرح بالمجمعات الاستهلاكية لحوم ضأن طازجة بـ 90 جنيها للكيلو واللحم السودانى بـ 85 جنيها

البابا تواضروس يزور الإمام الأكبر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

مد فترة إغلاق شارع 26 يوليو بوسط البلد لمدة عام بسبب أعمال المترو.. وغلق دائرى الوراق جزئيا اتجاه الزراعى بسبب أعمال تطوير

اجتماع "الوطنية للصحافة" يتوافق على رفع أسعار الصحف بعد دراسة تعرض الأسبوع المقبل

التحقيقات الأولية بحريق سينما ريفولى تكشف وصول الخسائر لمليون جنيه

الإعدام لـ45 متهمًا بتخريب ممتلكات مواطنين بالمولوتوف بالإسكندرية

نيابة الأموال العامة توجه 3 اتهامات لرئيس حى الهرم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ

الأمن يقرر حضور 5 آلاف مشجعا مباراتى الأهلى والزمالك بالبطولة العربية.. وناصر ماهر على رادار أودينيزى وفياريال