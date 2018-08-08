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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:17 م
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اعتقال زعيم المعارضة البارز بيتى على حدود زيمبابوى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:35 م
اعتقال زعيم المعارضة البارز بيتى على حدود زيمبابوى رئيس زيمبابوى المنتخب
رويترز
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قال محامى وزير المالية السابق والمعارض البارز فى زيمبابوى تنداى بيتى اليوم الأربعاء إن الشرطة اعتقلت موكله أثناء محاولته عبور الحدود لطلب اللجوء فى زامبيا المجاورة.

وقالت السلطات أمس إنها تبحث عن بيتى فيما يتعلق بأعمال عنف أعقبت الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى والمختلف على نتائجها والتي فاز فبها الرئيس إمرسون منانجاجوا.

وقتل ستة أشخاص فى حملة للجيش على محتجين على النتيجة واتهم زعيم المعارضة نلسون شاميسا، المنافس الرئيسى لمنانجاجوا، الحكومة بشن حملة أمنية على أعضاء حزبه.

وكان بيتى، الذى شكل حزب الشعب الديمقراطى الذي ينتمى إليه تحالفا مع حركة التغيير الديمقراطى التى يتزعمها شاميسا، مختبئا منذ الأسبوع الماضى وقال محاميه نكوبيزيثا مليلو إنه يخشى على حياته.

وأضاف "بدأنا إجراءات طلب اللجوء السياسى وننتظر لنرى كيف ستسير الأمور. كانت حياته في خطر".


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