video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. عمود كهربائى متهالك وأسلاك عارية بجوار مدرسة بشبرا الخيمة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:00 ص
اضبط مخالفة.. عمود كهربائى متهالك وأسلاك عارية بجوار مدرسة بشبرا الخيمة عمود الانارة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

رصد "اليوم السابع" أحد مظاهر الإهمال المحلى، بوجود عمود كهربائى متهالك، وتتساقط منه أسلاك الكهرباء فى الأرض بجوار مدرسة المصريين الثانوية بنين بحى غرب شبرا الخيمة، حيث يوجد العمود بجوار سور المدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر.

ويقول عبدالملك على، أحد الأهالى، إن هذا العمود متهالك منذ فترة، وقدم الكثير من الأهالى شكاوى حرصا على حياة الأطفال المارين بالشارع بجانب طلاب المدرسة ولكنه دون جدوى. 

فيما قالت فردوس على، أسلاك الكهرباء مكشوفة وتعرض حياه الطلاب للموت، مطالبة المسئولين بحى غرب شبرا الخيمة، ومسئولى مديرية التعليم بسرعة التحرك لنقل تلك العمود الكهربائى وتغطية تلك الأسلاك حرصاً على حياة الطلاب. 

 

 

 

FB_IMG_1533594164249
 
FB_IMG_1533594170267
 
FB_IMG_1533594172848
 

 

FB_IMG_1533594176980
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل ونجله يقتلان جارهما بسبب معاتبته لهما على إلقاء القمامة أمام منزله

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنها

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقليوبية بسبب عطل مفاجىء فى خط رئيسى

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة