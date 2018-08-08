اضبط مخالفة.. عمود كهربائى متهالك وأسلاك عارية بجوار مدرسة بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

رصد "اليوم السابع" أحد مظاهر الإهمال المحلى، بوجود عمود كهربائى متهالك، وتتساقط منه أسلاك الكهرباء فى الأرض بجوار مدرسة المصريين الثانوية بنين بحى غرب شبرا الخيمة، حيث يوجد العمود بجوار سور المدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر.

ويقول عبدالملك على، أحد الأهالى، إن هذا العمود متهالك منذ فترة، وقدم الكثير من الأهالى شكاوى حرصا على حياة الأطفال المارين بالشارع بجانب طلاب المدرسة ولكنه دون جدوى.

فيما قالت فردوس على، أسلاك الكهرباء مكشوفة وتعرض حياه الطلاب للموت، مطالبة المسئولين بحى غرب شبرا الخيمة، ومسئولى مديرية التعليم بسرعة التحرك لنقل تلك العمود الكهربائى وتغطية تلك الأسلاك حرصاً على حياة الطلاب.