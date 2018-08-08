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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:16 م
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استكمال مشروعات التطوير الحضرى بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:15 م
استكمال مشروعات التطوير الحضرى بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن طرح مشروع تطوير منطقة بلاط الإسلامية بتكلفة 15 مليون جنيه واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة "مشربية غيث" بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأضاف وكيل الإسكان أن مشروعات التطوير تستهدف رفع كفاءة منطقة بلاط الإسلامية ، والمناطق العشوائية بمدينة الخارجة ضمن مشروع التطوير الحضري الجارى تنفيذه ، حيث يتم تسليم المواقع للشركات المنفذه اعتبارا من شهر أكتوبر القادم بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء على أن تنتهي أعمال التطوير بعد 8 أشهر من بدء التنفيذ.

وفى سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة عن استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني لـ3 قري و3 توابع بالمركز، حيث يجرى اعتماد الحيز العمراني لقري ناصر الثورة والزيان وبورسعيد، والتوابع وهي" جناح 1 – جناح 3 – جناح 7".


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