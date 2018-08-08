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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:16 م
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استرداد 5 أفدنة أملاك الآثار بتل المنصور بالحامول وإزالة بناء على 4 قراريط

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:36 م
استرداد 5 أفدنة أملاك الآثار بتل المنصور بالحامول وإزالة بناء على 4 قراريط محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة استرداد حق الشعب بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة أمنية بمركز شرطة الحامول باسترداد ٥ أفدنة و٢١ سهم بتل المنصور التابع للهيئة العامة للآثار بناحية البنا ،كان متعدي عليها بالزراعة وتم تسليم المساحة بالكامل لمسؤول الآثار وأصبحت تحت ولاية الهيئة وخالية من أي تعدي، بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ باسترداد أراضي أملاك الدولة ،كما تمكنت الحملة من إزالة تعديات بشارع المدينة المنورة  بقرية التفتيش عبارة عن سور ارتفاع ٢ م بالطوب الأبيض على مساحة ٤ قيراط.

وأكدت المهندسة عايده ماضي،رئيس مركز ومدينة الحامول، أن حملات استرداد حق الشعب مستمرة لحين استرداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها،مشيرة إلى أن اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ شدد على استرداد أملاك الدولة وشن الحملات المستمرة بالتعاون مع قوات الأمن .

 

 


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