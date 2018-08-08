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استجابة لـ" اليوم السابع".. بدء التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:16 م
استجابة لـ" اليوم السابع".. بدء التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت إدارة ميناء الغردقة البحرى اليوم عن بدء التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب الجديدة، والتى كان اليوم السابع قد نشر تقريرا عنها الشهر الماضى بعنوان "متى تعمل محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحرى؟ تتسأل من خلاله عن عدم تشغيلها رغم افتتاح وزير النقل لها فى فبراير الماضى. 
 
يذكر أن أنشأت وزارة النقل متمثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر بالاشتراك مع المحافظة محطة انتظار ركاب انتظار ميناء الغردقة  بالطريق الدائرى بالغردقة بهدف انتهاء تكدس الركاب أمام أبواب ميناء الغردقة البحرى وتوقف الحركة المرورية أمام طريق الكورنيش الحيوى بمدينة الغردقة والتى بلغت تكلفتها 50 مليون جنية
 
وتعد محطة إنتظار ركاب ميناء الغردقة مجهزة تماما بكافة الخدمات حيث تشمل على صالات للركاب لحركة الوصول والمغادرة والإنتظار والفحص الجمركى ، بالإضافة إلى صالة لكبار الزوار وصالة الترانزيت والسفن السياحية ، ومركز تجارى مخصص للكافتريات والمحلات وكافة الخدمات لخدمة الركاب والمسافرين .
 
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة (1)
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة 
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة (2)
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة 
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة (3)
التشغيل التجريبى لمحطة انتظار الركاب بالغردقة 
 

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محطة إنتظار الركاب بالغردقة

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