استبعاد مدير مدرسة ووكيله والتحقيق مع باقى العاملين لتغيبهم عن العمل بأسوان

استأنفت لجنة التفتيش على المدارس بتكليف من محافظ أسوان، عملها اليوم الأربعاء، بتفقد 3 مدارس بإدارة نصر النوبة التعليمية، وانتهت نتائج الحملة إلى استبعاد مدير مدرسة ووكيله والتحقيق مع باقى العاملين لتغيبهم عن العمل بمدرسة عمر بن الخطاب.
بدأت لجنة التفتيش بمدرسة العلاقى الابتدائية، وبفحص دفتر الحضور والانصراف للعاملين تبين أن 50% من إجمالى القوة متغيب، وموظفة واحدة تاركة للعمل، وأشارت اللجنة إلى تدنى مستوى النظافة بالمدرسة وأن الوضع العام لها سيئ للغاية.
وكان الوضع مختلفا تمامًا بالنسبة لمدرسة العلاقى الإعدادية، حيث تبين للجنة انضباط المدرسة وانخفاض عدد المتغيبن بها، كما أن جميع السجلات والدفاتر مكتملة وممتازة، وأن المدرسة نظيفة والحديقة والمسطحات الخضراء بالمدرسة منسقة ورائعة.
واكتشفت اللجنة عقب توجهها إلى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقورتة ثان غلقها بالسلاسل دون أقفال، وبفك السلاسل والتجول داخل المدرسة، اتضح للجنة أن المدرسة شاغرة ولا يوجد بها أى فرد من العاملين، وتدنى مستوى النظافة، كما أن اللافتة التى تحمل اسم المدرسة موجودة بالدور الثانى للمدرسة ومطموسة البيانات .
وأبلغت اللجنة وكيل وزارة التعليم بأوضاع المدارس الثلاث، وعلى الفور أصدر التعليمات بتحويل جميع المتغيبين والموظفة تاركة العمل بمدرسة العلاقى الابتدائية للتحقيق.
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