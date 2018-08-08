استبعاد مدير مدرسة ووكيله والتحقيق مع باقى العاملين لتغيبهم عن العمل بأسوان

استأنفت لجنة التفتيش على المدارس بتكليف من محافظ أسوان، عملها اليوم الأربعاء، بتفقد 3 مدارس بإدارة نصر النوبة التعليمية، وانتهت نتائج الحملة إلى استبعاد مدير مدرسة ووكيله والتحقيق مع باقى العاملين لتغيبهم عن العمل بمدرسة عمر بن الخطاب.

بدأت لجنة التفتيش بمدرسة العلاقى الابتدائية، وبفحص دفتر الحضور والانصراف للعاملين تبين أن 50% من إجمالى القوة متغيب، وموظفة واحدة تاركة للعمل، وأشارت اللجنة إلى تدنى مستوى النظافة بالمدرسة وأن الوضع العام لها سيئ للغاية.