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استئناف استقبال شاحنات العفش والامتعة الواردة من السعودية لميناء سفاجا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:09 ص
استئناف استقبال شاحنات العفش والامتعة الواردة من السعودية لميناء سفاجا ميناء سفاجا
البحر الاحمر – عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، السماح للتوكيلات الملاحية العاملة بميناء سفاجا البحرى، بإستئناف إستقبال شاحنات العفش و الأمتعة الواردة من المملكة العربية السعودية ، حيث أصدر اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة، قراره بإستئناف إستقبال الشاحنات بناء على تعليمات وزير النقل، و تأكيده على إستمرار متابعة مدى إلتزام مستخلصى الجمارك بالتقدم لفتح الشهادات الجمركية للشاحنات المتواجدة بالميناء و الواردة تباعا على الخطوط الملاحية المختلفة .
 
و قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بمتابعة الإجراءات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، و إزالة المعوقات للمستخلصين الجادين من توفير ساحات إضافية للكشف الجمركى، و زيادة أعداد مأمورى الجمرك لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الشاحنات .  
 
 

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