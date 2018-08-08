استئناف استقبال شاحنات العفش والامتعة الواردة من السعودية لميناء سفاجا

البحر الاحمر – عماد عرفة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، السماح للتوكيلات الملاحية العاملة بميناء سفاجا البحرى، بإستئناف إستقبال شاحنات العفش و الأمتعة الواردة من المملكة العربية السعودية ، حيث أصدر اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة، قراره بإستئناف إستقبال الشاحنات بناء على تعليمات وزير النقل، و تأكيده على إستمرار متابعة مدى إلتزام مستخلصى الجمارك بالتقدم لفتح الشهادات الجمركية للشاحنات المتواجدة بالميناء و الواردة تباعا على الخطوط الملاحية المختلفة .

و قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بمتابعة الإجراءات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، و إزالة المعوقات للمستخلصين الجادين من توفير ساحات إضافية للكشف الجمركى، و زيادة أعداد مأمورى الجمرك لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الشاحنات .