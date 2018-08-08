ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس الإيبولا بالكونغو إلى 36 حالة

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أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "الإيبولا" الذى تفشى فى مقاطعة "كيفو الشمالية" إلى 36 شخصا.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء إن هذه الحصيلة تأتى عقب وفاة حالتين مصابتين بفيروس الإيبولا فى بلدتى "بيني" و"مابالاكو"، مشيرة إلى أن هناك 43 حالة إصابة بالفيروس فى مقاطعة "كيفو الشمالية"، من بينها 16 حالة مؤكدة و27 محتملة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الشهر الماضى نهاية انتشار وباء إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مهنئة حكومة الكونغو والشركاء الصحيين الذين شاركوا فى إنهاء تفشى الوباء، وحثت على توسيع هذا النجاح لمكافحة الأمراض الأخرى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.