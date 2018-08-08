ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة شمال أفغانستان إلى 8 مدنيين

مزار شريف (أ ف ب)

قتل 8 مدنيين من بينهم نساء وأطفال فى شمال أفغانستان، الأربعاء عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق فى عربة كانوا يستقلونها، كانت تستهدف على ما يبدو قوات الأمن، بحسب مسؤولين.

وأصيب 6 أشخاص آخرون بجروح فى الانفجار الذى وقع صباحا فى اقليم شولغارا فى ولاية بلخ، بحسب عبد الرزاق قدرى نائب قائد شرطة الولاية.

وأوضح أن القتلى "كانوا متوجهين إلى وسط الإقليم عندما انفجرت القنبلة فى عربتهم" مضيفا أن من بين القتلى أربعة أطفال، وأكد حاكم الإقليم أمير محمد ويقار الحادث وقال ان القنبلة زرعها مسلحون لاستهداف قوات الأمن الأفغانية.

ولم تتبن أية جهة التفجير، إلا أن حركة طالبان غالباً ما تستخدم العبوات الناسفة المصنعة يدوياً لاستهداف عربات تحمل قوات أجنبية أو أفغانية أو مسؤولين حكوميين.