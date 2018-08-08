ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 قتيلا

جاكرتا أ ش أ

أعلن الإعلام الرسمى فى إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة "لومبوك" مؤخرا قد ارتفعت إلى 347 قتيلا.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن معظم القتلى وقعوا فى الجانب الشمالى من الجزيرة وأن 1447 آخرين قد أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت قوته 6ر9 درجة على مقياس ريختر، وتم تشريد 165 ألف آخرين.

يشار إلى أن أحدث تقديرات الحكومة أفادت بأن 20 ألف شخص فى حاجة للمساعدة فيما تم تدمير قرابة 80 بالمائة من المبانى ويعانى عمال الإغاثة للوصول إلى المناطق المتضررة جراء الكارثة.