ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.30%، وقفو مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر بعد أن وجد دعمًا ثانوي كما هو متوقع، ليغلق EGx30 عند مستوى 15،761 في أحجام تداول متوسطة.

وتوقعت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن يتجه المؤشر الرئيسى حاليا لاختبار منطقة المقاومة التالية 15،850-16،000 نقطة،. على الرغم من الأداء الايجابي نسبياً ، لا تزال أحجام التداول ضعيفة ، وبالتالي لا نزال نوصي بالتداول على المدى القصير و بالمتاجرة السريعة حتى تتحسن أحجام التداول.