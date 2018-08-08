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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال يربح 4.4 مليار جنيه

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:55 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال يربح 4.4 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.
   
وبلغ حجم التداول 249 مليون ورقة مالية بقيمة 860 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.32% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.86%، والعرب على 7.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 50.8 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 610 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2632 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 15746 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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