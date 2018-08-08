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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:43 م
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احتجاجات فى مقر وكالة الأنروا فى غزة بعد تسريح موظفين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:19 م
احتجاجات فى مقر وكالة الأنروا فى غزة بعد تسريح موظفين بكاء سيدة تعمل فى الأنروا عقب فصلها
(أ ف ب)
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سيطر موظفون جزئياً على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فى قطاع غزة الذى تحكمه حركة حماس، كما أفاد مسؤول فى المنظمة الأربعاء متهماً اتحاد موظفى الوكالة ب"التمرد" بسبب تسريح بعض العاملين فيها.

والشهر الماضى أعلنت الوكالة أن أكثر من 250 موظفاً فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة سيفقدون وظائفهم بعد أن خفضت الولايات المتحدة تمويلها للوكالة بمقدار 300 مليون دولار.

وأدت عملية تسريح الموظفين إلى احتجاجات يومية من قبل اتحاد موظفى الوكالة فى غزة قال مدير الوكالة أنها تثير مخاوف أمنية.

وقال مدير عمليات الوكالة فى قطاع غزة ماتياس شماليه "لقد استولوا على المجمع حيث يوجد مكتبى ومكاتب أخرى"، وأقر شماليه أن الوكالة فقدت السيطرة على الموقع فى مدينة غزة، وقال أنه لم يتمكن من العمل من مكتبه لأكثر من أسبوعين.

 


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