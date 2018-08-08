video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجتماع "الوطنية للصحافة" يتوافق على رفع أسعار الصحف بعد دراسة تعرض الأسبوع المقبل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:27 م
اجتماع "الوطنية للصحافة" يتوافق على رفع أسعار الصحف بعد دراسة تعرض الأسبوع المقبل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن اجتماع الهيئة برؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة أوصى برفع أسعار الإصدارات بعد إجراء دراسة تعرض الأسبوع القادم.
 
 
وأضاف كرم جبر، خلال كلمة له فى نهاية اجتماع الهيئة، أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة لإعادة دراسة التوزيع والبحث عن منافذ توزيع جديدة وإجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع الورق يشارك فيه المؤسسات القومية والخاصة والحزبية.
 
 
وذكر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ستعقد اجتماع لها مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الأربعاء القادم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس تحرير "الوطن" يؤكد ضرورة رفع أسعار بيع الصحف الآن لتقليل الخسائر

رؤساء تحرير الصحف يوصون برفع أسعار بيع العدد الورقى ابتداء من أول سبتمبر

اخبار اليوم

اخبار السياسة

كرم جبر

الوطنية للصحافة

الصحفيين




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة