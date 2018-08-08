اجتماع "الوطنية للصحافة" يتوافق على رفع أسعار الصحف بعد دراسة تعرض الأسبوع المقبل

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن اجتماع الهيئة برؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة أوصى برفع أسعار الإصدارات بعد إجراء دراسة تعرض الأسبوع القادم.

وأضاف كرم جبر، خلال كلمة له فى نهاية اجتماع الهيئة، أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة لإعادة دراسة التوزيع والبحث عن منافذ توزيع جديدة وإجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع الورق يشارك فيه المؤسسات القومية والخاصة والحزبية.

وذكر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ستعقد اجتماع لها مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الأربعاء القادم.