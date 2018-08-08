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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:11 م
خالد صلاح
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إيطاليا: طلبنا من ترامب تبادل المعلومات الاستخباراتية حول برنامج إيران النووى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:11 م
إيطاليا: طلبنا من ترامب تبادل المعلومات الاستخباراتية حول برنامج إيران النووى جوزيبى كونتى
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى،  أنه طلب مؤخرًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تبادل المعلومات الاستخباراتية حول البرنامج النووى الإيرانى، والذى دفع واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة.

وقال كونتى للصحفيين فى روما اليوم الأربعاء حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- إن إيطاليا ستنسق أية مبادرات يتم طرحها مع شركائها بالاتحاد الأوروبى فى أعقاب فرض عقوبات أمريكية على إيران.


وتعد إيطاليا شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع إيران، إلا أن شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة أغلقت أعمالها فى إيران فى وقت سابق من العام الماضى.


يشار إلى أن ترامب كان قد حذر من التعامل اقتصاديًا مع إيران، وقال إن أى جهة تقوم بأعمال تجارية مع طهران لن يسمح لها بالقيام بأعمال تجارية مع واشنطن.


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جوزيبى كونتى

إيطاليا

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