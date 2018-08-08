إنطلاق فعاليات "معرض الكتاب" بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

افتتح اليوم الأربعاء معرض الكتاب السنوى بالكاتدرائية المرقسية، ببطريركية الأقباط الارثوذكس بالإسكندرية والذى يستمر لمدة 10 أيام.

وأوضح القس إبرام اميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن المعرض يضم العديد من إصدارات هيئة الكتاب ؛ الكنائس القبطية فى مصر القديمة والفن القبطى ، وإصدارات فى مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة تشجيعاً على القراءة والمعرفة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، بالإضافة إلى إصدارات المركز القومي للترجمة، مشيرا إلى أن الكنيسة المرقسية هى اقدم كنيسة في العالم حيث يرجع تاريخها للقرن الاول الميلادى وتحتوى على تراث وتاريخ وفكر عريق قدم قيمه لكل العالم.

وأكد جوزيف مقار مدير عام الديوان البطريركى، على أهمية الأنشطة الثقافية التى تعمل على فتح المدارك والمعارف المختلفة، والإستمتاع بالقراءة التى تساعد بدورها فى الإنفتاح على الثقافات المختلفة وفهمها، مشيرا ً إلى ان الاهتمام المستمر بالانشطة الثقافية والعلمية يأتى فى أولويات خطة البطريركية لدعم سبل المعرفة والثقافة المستمرة.

جاء الإفتتاح بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، و الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة، وغادة الريدي وكيل وزارة الثقافة .