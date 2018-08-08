إنشاء 141 مدرسة بـ900 مليون جنيه و4 مستشفيات كبرى بـ810 ملايين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بافتتاح ووضع حجر أساس لعدد من مدارس المحافظة، حيث يبلغ إجمالى عدد المدارس التى سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها وترسيها وطرحها 141 مدرسة بتكلفة أكثر من 900 مليون جنيه، جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقطاعى التعليم والصحة والإصلاح الإدارى والذي يعد المثلث الذهبى لتحقيق التنمية فى مصر وفى إطار فعاليات العيد القومى للمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع التعليم من خلال التوسع في إقامة المدارس لمختلف المراحل التعليمية بنطاق دائرة المحافظة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وللقضاء على نظام الفترتين ولتخفيف الكثافة داخل الفصول المدرسية، حيث سيتم افتتاح 34 مدرسة منهم 22 تم تجهيز مقاعد فقط لهم، وهم 4 مدرسة بمدينة الخانكة، 5 مدارس بمدينة قليوب، 2 مدرسة بحى شرق شبرا الخيمة، 2 مدرسة بمدينة العبور و2 مدرسة بمدينة شبين القناطر، 3 مدرسة بكفر شكر،1مدرسة بحى غرب شبرا الخيمة، و1 مدرسة بمدينة بنها.

وتضمنت أيضا 12 مدرسة مطلوب سرعة تجهيزها وهي كالآتى: 1 مدرسة بكفر شكر، 2 مدرسة بحى غرب شبرا الخيمة، 2 مدرسة بمدينه بنها، 3 مدرسة بطوخ،1 مدرسة بالخانكة، 2 مدرسة بحى شرق شبرا الخيمة، 1 مدرسة بقليوب.

وسيتم وضع حجر اساس لعدد 9 مدارس وذلك كالاتى: 3 مدارس بكفر شكر، و1 مدرسة بشبين القناطر، 4 مدارس بمدينة طوخ ، 1 مدرسة بمدينة بنها.

وجارى العمل فى 17 مدرسة كالاتى: 2 مدرسة بالخانكة،1 مدرسة بمدينة بنها،4 مدارس بحى شرق شبرا الخيمة، 2 مدرسة بالقناطر الخيرية، 3 مدرسة بشبين القناطر،1 مدرسة بطوخ ، 4 مدرسة بقليوب.

وجارى إنهاء أعمال الترسية والاسناد لعدد 61 مدرسة وذلك كالاتى: 5 مدارس بالقناطر الخيرية ، 9 مدارس بالخانكة، 1 مدرسة بالخصوص، 12 مدرسة ببنها، 7 مدارس بحى شرق شبرا الخيمة، 5 مدارس بحي غرب شبرا الخيمة، 3 مدارس بشبين القناطر، 11 مدرسة بطوخ، 6 مدارس بقليوب،1 مدرسة بمدينة قها، 1 مدرسة بمدينة كفر شكر، وجارى تجهيز اعلان عن عدد 20 مدرسة.

وفى قطاع الصحة أوضح المحافظ أنه يولى كل الاهتمام بقطاع الصحة، ويضع تطوير المستشفيات على أجندة أولوياته لتوفير العلاج للمواطن البسيط، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء أربع مستشفيات كبرى المحافظة وكذلك مراكز طبية، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك على النحو التالى:

مستشفى قها المركزى وتتكون من 4 طوابق و107 سرير الدور الأول تم تخصيصه للاستقبال والطوارئ ومطبخ المستشفي والثاني للمعامل والأشعة والغسيل الكلوي والثالث للإقامة الداخلية للمرضي والرابع للعمليات والعناية المركزة، ويوجد بها 3 غرف للعمليات و9 حضانات للأطفال و8 أسرة للغسيل الكلوي وعدد 5 أسانسير وتبلغ القيمة الإجمالية للمستشفي 82 مليون جنيه.

ومستشفى الخانكة المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه والتى تتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي.

ومستشفي كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤها بتكلفة 215 مليون جنيه والتي تتكون من 160 سريرا و6 غرف عمليات وعدد 17 عيادة خارجية لخدمة أهالي المدينة وقام المحافظ بسرعة دفع الأعمال بالتوازي مع استكمال أعمال الإنشاءات والفرش الطبي لتدخل المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وكذلك مركز طبي بمدينة كفر شكر بتكلفة 10 ملايين جنيه والتي سيتم الانتهاء منه في 31/1/2019 ويتكون من أرضي و3 طوابق وسيتم تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والطوارئ والدور الأول مكون من 4 غرف 2 عيادات أسنان وغرفة للمعمل والدور الثاني سيتم تخصيصه لعيادات النساء والتوليد ثم قسم للمعامل والدور الثالث سيتم تخصيصه لقاعة الإجتماعات وغرفة للأسانسير وغرف إقامة الأطباء والتمريض.

ومستشفى القناطر الخيرية المركزى والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين للمناظير و27 غرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين وكذا تحتوي المستشفى على 38 ماكينة للغسيل الكلوي، ويبلغ عدد الأسرة 205 سرير، كما سيتم إنشاء مركز للسموم تابع للمستشفى.