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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:08 ص
خالد صلاح
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إندونيسيا تعلن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال الأخير إلى 131 شخصا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:47 ص
إندونيسيا تعلن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال الأخير إلى 131 شخصا زلزال إندونيسيا
أ ش أ
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 أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إندونيسيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك مؤخرا إلى 131 شخصا.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - نقلا عن المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو - قوله: "إن هناك تقارير تفيد بوقوع وفيات أخرى لكنها لا تزال بحاجة إلى التحقق منها، حيث إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث وجهود الإنقاذ".


من جهته..قال الجيش الإندونيسي: "إن خمس طائرات تحمل مواد غذائية وأدوية وخيام ميدانية وصهاريج مياه قد غادرت جاكرتا متوجهة لجزيرة لومبوك فى وقت مبكر من اليوم لمساعدة المتضررين من الزلزال".


يشار إلى أن رجال الإنقاذ يضاعفون جهود البحث؛ للعثور على الضحايا والمفقودين جراء الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر والذى ضرب الجزيرة مساء الأحد الماضى وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا..وقد تسبب الزلزال فى فرار آلاف المواطنين من منازلهم فى الجزيرة واحتشادهم فى مراكز إيواء مؤقتة أقيمت فى مناطق مفتوحة.


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