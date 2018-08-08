إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران فى طوكيو مع اقتراب إعصار "شانشان"

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ألغت سلطات الطيران المدنى فى العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 130 رحلة طيران مع اقتراب إعصار "شانشان" المصحوب برياح تبلغ سرعتها 125 كيلومترا فى الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الأربعاء أنه تم إلغاء هذه الرحلات الجوية من وإلى مطارى طوكيو الرئيسيين ، فيما تراقب سلطات الطيران الأوضاع الجوية عن كثب.

ومن المتوقع - حسب الأرصاد اليابانية - أن يضرب الإعصار العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها الليلة ، قبل أن يتجه إلى شمال شرق اليابان غدا الخميس.