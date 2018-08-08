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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:15 م
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إعدام 1202 كيلو لحم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة العبور

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:24 م
إعدام 1202 كيلو لحم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة العبور لحوم فاسدة-ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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قامت مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والصحة بشن حملة مكبرة على الثلاجات والمحال والمصانع الغذائية والتجارية بمدينة العبور وقامت بضبط 152 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و 1050 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى مصانع الصناعات الغذائية بمدينة العبور.
 
وتم تحرير محاضر بالواقعة وأوصت اللجنة بالإعدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.
 
ومن جانبه شدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على  ضرورة عمل حملات تموينية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الطب البيطرى والصحة والقيام بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على بقالي التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة علي الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


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