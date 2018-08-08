إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة، فى مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بمشاجرة ومصابين بقرية شنوان دائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة "أولاد عمومة"، وجميعهم مقيمين قرية شنوان دائرة المركز .

وبسؤالهما، إتهم كلامنهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، ونتج عنها إصابة 6 أشخاص من الطرفين، وتم تحرير المحضر رقم 9760 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .