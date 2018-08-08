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إصابة 5 فى إنقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة الجديد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:46 ص
إصابة 5 فى إنقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة الجديد إنقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 5 أشخاص صباح اليوم، فى انقلاب سياره ملاكى على طريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، وهم "أحمد ماهر عبد البديع 63 سنة القاهرة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد أحمد ماهر 14 سنة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حسن كمال 15 سنة جروح وسحجات، خالد حسنين عبده 38 سنة، سحجات وكدمات، ومحمود على عبدالحميد 32 سنة سحجات وكدمات" .

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .


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