إصابة 15 مستوطنا إسرائيليا بفعل القصف الصاروخى للمستوطنات المحاذية لغزة

كتب : أحمد جمعة

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى 12 هدفا في قطاع غزة لفصائل المقاومة الفلسطيني، وذلك ردا على استهداف مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع بعدة قذائف أدت لإصابة ما يقرب من 15 مستوطن اسرائيلى.

وأكدت تقارير اعلامية إصابة 15 مستوطنا إسرائيليا إلى مستشفى برزلاى فى عسقلان بفعل القصف الصاروخى من غزة.

كان متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى قد أكد ان الفصائل الفلسطينية اطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى المحاذية لقطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلى عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.