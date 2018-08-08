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إصابة عاملان إثر سقوطهما من أعلى عقار تحت الإنشاء فى الدقهلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:20 ص
إصابة عاملان إثر سقوطهما من أعلى عقار تحت الإنشاء فى الدقهلية إسعاف - صورة أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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أصيب عاملان بكدمات وسجحات متفرقه بالجسم، إثر سقوطهما من أعلى عقار تحت الإنشاء بجمصة بالدقهلية.
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشاره من مستشفى جمصة لقسم شرطة جمصة، بوصول "عادل م ه س" 30 سنة مبيض محارة، و"أحمد ر ا س" 20 سنة مبيض محارة، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويلهما إلى مستشفى دمياط الجامعى.
 
وبالانتقال وسؤال مرافقهما "محمد ا ح ع" 32 سنة عامل، قرر بأن خلال عمل المصابات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الشيخ زايد بجمصة، اختل توازنهما وسقطا من على السقالة، وحدثت إصابتهما ولايتهما أحد بالتسبب فى ذلك.
 
 

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