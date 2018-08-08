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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:57 م
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إصابة سائق إثر انقلاب سيارة محملة بفوارغ الزجاج بالطريق الدولى بالإسكندرية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:52 ص
إصابة سائق إثر انقلاب سيارة محملة بفوارغ الزجاج بالطريق الدولى بالإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد الطريق الدولى تجاه الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة محملة بفوارغ زجاج، كانت تتجه إلى ميناء الإسكندرية، وأسفر عن إصابة قائدها، بجروح وكدمات فى مختلف أنحاء الجسم، وتم نقله للعلاج بالمستشفى.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا مأمور قسم شرطة كرموز، من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ومصاب بالطريق الدولى - تجاه الإسكندرية.

 

وانتقل قيادات المديرية، ومأمور وضباط القسم، وقوات من إدراتى الحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل بمقطورة - محملة بكونتينر يحوى فوارغ زجاجية، متجهة إلى ميناء الإسكندرية البحرى، قيادة "م ع ا" 43 سنة، سائق بذات الشركة مقيم مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة بالطريق المشار إليه، حدث انفصال لعامود الكردان والأكس الأمامى للمقطورة، مما أدى لإنحراف السيارة بالمقطورة، واصطدامهما بالحاجز الخراسانى يمين الطريق، وانقلابهما بحمولتها.

 

و أسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقله للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارة وحمولتها والحاجز الخراسانى.

 

و تم تحويل حركة المرور لمدة 40 دقيقة لطريق بديل، وتسهيل حركة سير السيارات دون تعطيل حركة المرور، ورفع السيارة بحمولتها، وإزالة آثار الحادث، بمعرفة قوات من إدارة الحماية المدنية، وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة.


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