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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:15 م
خالد صلاح
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إزالة 57 حالة تعد على أراضى زراعية ببنى مزار بالمنيا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:10 م
إزالة 57 حالة تعد على أراضى زراعية ببنى مزار بالمنيا حملة إزالة -أرشيفية
فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركزبنى مزار بالمنيا، 57 حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى "القيس –السعدية" ، وذلك خلال حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الإزالات بالوحدة وقسم حماية الأراضى والجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات رى على مساحة 200م و38 حالة وحدة محلية على مساحة 1800 م و3 حالات تعدى على أملاك طرق على مساحة 120 م و12 حالة أرض زراعية على مساحة 18 قيراط و12 سهم .

 

 

 

 


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