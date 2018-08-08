إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بمركز سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة 17 حالة تعدى على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والعمل علي حماية علي الرقعة الزراعية والحفاظ علي أراضي الدولة.

ومن جانبه قال محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية الصلعا بالاشتراك مع نقطة شرطة سوهاج ، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج ، وأسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وكانت التعديات عبارة عن حالات بناء بالطوب الأبيض البلوك ، وتم إزالتها تماما وجاري أعمال المتابعة اليومية للقضاء علي ظاهرة التعديات بالمركز .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .