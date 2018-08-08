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إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بمركز سوهاج

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:17 ص
إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بمركز سوهاج جانب من حملة الإزالة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة 17 حالة تعدى على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والعمل علي حماية علي الرقعة الزراعية والحفاظ علي أراضي الدولة.

ومن جانبه قال محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، أنه تم القيام  بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية الصلعا بالاشتراك مع  نقطة شرطة سوهاج ، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج ، وأسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وكانت التعديات عبارة عن حالات بناء بالطوب الأبيض البلوك ، وتم إزالتها تماما وجاري أعمال المتابعة اليومية للقضاء علي ظاهرة التعديات بالمركز .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .

 

 

 


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