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إحالة 3 أطباء بمستشفى طوخ المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:12 ص
إحالة 3 أطباء بمستشفى طوخ المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه أحال 3 أطباء للتحقيق بمستشفى طوخ المركزى بسبب عدم التواجد فى العمل رغم توقيعهم حضور فى سجلات المستشفى.

 

 
وأوضح الطباخ، فى تصريحات صحفية، أنه أثناء تفقد سير وانتظام العمل بالمستشفيات للوقوف على حقيقة مدى تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى والاستماع الى شكاوى المرضى وبالتفتيش بين سجلات المستشفى والأطباء الفعليين المتواجدين تبين عدم تواجد 3 أطباء رغم توقيعهم حضور فى السجلات، وأوضح أنه أمر على الفور بإحالتهم للتحقيق لكى يكونوا عبرة لغيرهم فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية حفاظا على حقوق المرضى فى الخدمة الصحية‎.
 
 
 
 
 
 
 

 


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