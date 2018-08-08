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إحالة شقيقين للجنايات لضربهما لص حاول سرقتهما حتى الموت بالمرج

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:56 ص
إحالة شقيقين للجنايات لضربهما لص حاول سرقتهما حتى الموت بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أحالت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، شقيقين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل لص، حاول سرقة منزلهما بمنطقة المرج.
 
 

والبداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بضبط لص قبل سرقته إحدى الشقق السكنية، وكان بداخلها شقيقين، ولقّناه "علقة موت" ثم طلبا فدية من أهله لإطلاق سراحه، إلا أن أسرته لم تستجب لطلبهما فاستكمل المتهمان تعديهما عليه بالضرب حتى فقد وعيه وتم نقله لمستشفى الدمرداش، لكنه لفَظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 29827، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الضرب أفضى إلى موت وقررت إحالتهما للجنايات.

 


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