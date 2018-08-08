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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:51 ص
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إحالة سكرتير قرية ابوقرقاص البلد بالمنيا للتحقيق للإهمال والتقصير

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:31 ص
إحالة سكرتير قرية ابوقرقاص البلد بالمنيا للتحقيق للإهمال والتقصير جانب من الجولة
فريق المحافظات
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قرر العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، نقل سكرتير قرية ابوقرقاص البلد إلى ديوان الوحدة المحلية بالمدينة ، وإحالته للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك للإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لرئيس المركز ، يرافقه عامر عمدة نائب رئيس المركز داخل قرية ابوقرقاص البلد ، للاطمئنان على انضباط سير العمل داخل عدد من القطاعات الخدمية ، حيث كشفت جولة رئيس المركز انصراف العديد من الموظفين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما أحال رئيس المركز ، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة المحلية للتحقيق ، بسبب عدم انضباط العمل وتعطيل مصالح المواطنين.

 


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