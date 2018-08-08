إحالة سكرتير قرية ابوقرقاص البلد بالمنيا للتحقيق للإهمال والتقصير

فريق المحافظات

قرر العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، نقل سكرتير قرية ابوقرقاص البلد إلى ديوان الوحدة المحلية بالمدينة ، وإحالته للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك للإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لرئيس المركز ، يرافقه عامر عمدة نائب رئيس المركز داخل قرية ابوقرقاص البلد ، للاطمئنان على انضباط سير العمل داخل عدد من القطاعات الخدمية ، حيث كشفت جولة رئيس المركز انصراف العديد من الموظفين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما أحال رئيس المركز ، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة المحلية للتحقيق ، بسبب عدم انضباط العمل وتعطيل مصالح المواطنين.