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إحالة أمل فتحى عضو 6 أبريل للمحاكمة لتحريضها ضد الدولة.. و11 أغسطس أولى جلساتها

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:29 م
إحالة أمل فتحى عضو 6 أبريل للمحاكمة لتحريضها ضد الدولة.. و11 أغسطس أولى جلساتها أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أحالت نيابة المعادى، عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، للمحاكمة أمام محكمة جنح المعادى فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

 

وحددت محكمة الجنح جلسة 11 أغسطس الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بالقضية.

 

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

 

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، و الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام

 

 


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